Özbek Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına 10 iş birliği anlaşması yapıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti.

Heyetler arası ve baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev kameraların karşısına geçti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ardından söz alan Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü bağlara dikkat çekti.

Erdoğan, Özbekistan ile 10 yeni iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

"BUGÜN 10 ANLAŞMA İMZALANDI"

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracaklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki süreç çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'de. Semerkant başkonsolosluğumuz 1 yıldır hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. 1 asır önce milletimiz Anadolu'da istiklal harbini verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dua ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık VİDEO

"EN KISA SÜREDE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ DİYORUZ"

Az önce başarıyla tamamladığımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın artışla 3.6 milyar doları ticaret hacmimiz aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz.

Atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki süreç çok daha güçlü şekilde ilerleyecektir.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZM VURGUSU

Türk şirketlerinin yatırımları Özbekistan'da 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Şirketlerimiz Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejisi hedeflerine ulaşmaya katkıya hazırdır. Yatırımcılarımıza duydukları güvenden dolayı sayın Cumhurbaşkanınıza huzurlarınızda şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Turizm alanında geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlüdür. Karşılıklı olarak paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz."