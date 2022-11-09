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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'ın Semerkant kentine gidecek.
    • 09.11.2022 - 18:42
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” teması altında düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9’uncu Zirvesi’ne katılmak amacıyla 10-11 Kasım 2022 tarihlerinde Semerkant’ı ziyaret edecek.

    Dönem Başkanlığının Türkiye’den Özbekistan’a devrolunacağı Zirve’de, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen ve Teşkilat’ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi’nin ilk beş yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek Strateji Belgesi başta olmak üzere, Teşkilat’ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

    11 Kasım'da zirve oturumuna hitap edecek

    Zirvede ayrıca üye ülkeler arasındaki işbirliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

    İHA'nın aktardığına göre 11 Kasım, Cuma günü düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’a gidiyor #1


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