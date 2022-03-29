Petrol
110.18
0.63%
Euro
16.32
0.24%
Dolar
14.83
0.10%
Altın
915.24
-0.06%
Borsa
2187
0.69%
Bitcoin
703.554
1.09%
BTXN Coin
36.52
-7.35%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a doğru yola çıktı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabet etmek üzere, Özbekistan'a doğru yola çıktı.

    Cumhurbaşkanı, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen tarihi müzakere toplantısı öncesinde taraflarla bir araya geldikten sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

    STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı da yapılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımıyla Taşkent'te yapılacak Konsey Toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

    Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

    Konsey Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan a gitti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan a gitti #2


    İlginizi Çekebilir

    Fıs Fıs İsmail lakaplı oyuncu: Metroda öpüşürsen ben devreye girerim
    Medya

    Fıs Fıs İsmail lakaplı oyuncu: Metroda öpüşürsen ben devreye girerim

    O Arka Sokaklar'daki Zeliş yok artık
    Magazin

    O Arka Sokaklar'daki Zeliş yok artık

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir