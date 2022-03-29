Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabet etmek üzere, Özbekistan'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı, İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen tarihi müzakere toplantısı öncesinde taraflarla bir araya geldikten sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in riyasetlerinde, ilgili bakanların katılımıyla Taşkent'te yapılacak Konsey Toplantısında, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

Konsey Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti VİDEO