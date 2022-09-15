Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da liderle bir araya geldi

ŞİO Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşlarıyla Ebedi Şehir Kompleksi ziyaretinde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketli diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a geldi.

Burada Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderle bir araya geldi.

Aliyev, Putin, Lukaşenko ve Ali Rahman'la buluştu

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile sohbet etti.