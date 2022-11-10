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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da liderlerle akşam yemeğine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant'ta liderlerle gayri resmi akşam yemeğine katıldı.
    • 10.11.2022 - 20:21
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da liderlerle akşam yemeğine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9'uncu Zirvesi çerçevesinde Özbekistan’a gitti.

    DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin Semerkant kentinde temaslarına devam ediyor.

    Akşam yemeğine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından Semerkant kültürel programına ve liderlerle gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da liderlerle akşam yemeğine katıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da liderlerle akşam yemeğine katıldı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da liderlerle akşam yemeğine katıldı #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan’da liderlerle akşam yemeğine katıldı #4


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