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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel konuları ele alırken, mevkidaşının doğum gününü de kutladı.
    • 24.07.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 15:20
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasilerle temaslarını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

    İkili ilişkiler ve bölgesel konular

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    Mevkidaşının doğum gününü kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü #1


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