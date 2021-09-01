Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

BAĞIMSIZLIĞININ 30.YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladı. Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent’te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının da 25. yıldönümü olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri Stratejik Ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi