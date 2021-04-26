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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel hastanelerde aşı hizmet bedeli açıklaması

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde özel hastanelerle ilgili, "Özel hastane yoğun bakım ve aşı hizmetleri için ücret talep edilemez" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.04.2021 - 19:51
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 20:23
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel hastanelerde aşı hizmet bedeli açıklaması

    Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel hastanelerde bazı vatandaşlardan istenildiği iddia edilen yoğun bakım ve aşı hizmetleriyle ilgili şunları söyledi:

    "VATANDAŞLAR GEREKLİ YERLERE BİLDİRSİN"

    "Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetleriyle ilgili bir bedel ile karşılaşan vatandaşların gerekli yerlere bildiri yapmasını rica ediyorum. "

    Cumhurbaşkanı Erdoğan özel hastanelerde aşı hizmet bedeli açıklaması VİDEO

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan özel hastanelerde aşı hizmet bedeli açıklaması #1

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