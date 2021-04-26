Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel hastanelerde aşı hizmet bedeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecinde özel hastanelerle ilgili, "Özel hastane yoğun bakım ve aşı hizmetleri için ücret talep edilemez" dedi.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel hastanelerde bazı vatandaşlardan istenildiği iddia edilen yoğun bakım ve aşı hizmetleriyle ilgili şunları söyledi:

"VATANDAŞLAR GEREKLİ YERLERE BİLDİRSİN"

"Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetleriyle ilgili bir bedel ile karşılaşan vatandaşların gerekli yerlere bildiri yapmasını rica ediyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel hastanelerde aşı hizmet bedeli açıklaması VİDEO

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