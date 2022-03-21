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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti

    Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onlarla tek tek ilgilendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti

    Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü…

    Bir eksiklik değil, artı bir fazlalık onlar…

    Tanınan en özel insanlar…

    TEK TEK İLGİLENDİ, SARILDI

    Bu özel günde Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını çaldı.

    Özel sporcuları kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her biri ile tek tek ilgilendi, doyasıya sarıldı.

    NEŞELİ ANLAR

    Erdoğan'ın yakın ilgisine karşılık veren sporcuların mutluluğu görülmeye değerdi.

    Neşeli geçen anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcuları kabul etti #4


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