Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün vefat eden eski başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in eşi için Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Geçtiğimiz günlerde eski başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, 86 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Çiller'in cenazesi bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiller’in eşi için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Taziye dileklerini ileten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Özer kardeşimizin, geçmişinden bu yana ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde refikaları eşleri Tansu Hanım malum başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi.



Son dönemki rahatsızlığıyla uzun bir süre rahatsızlığı oldu, çileyi çekti. Rabbim taksiratını affeder. Son dönemlerde kendisiyle tanışma imkanı buldum. Rabbim mekanını ali eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum.

Çiller, taziyeleri kabul etti

Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren de yer aldı.

Tansu Çiller cami avlusunda taziye için ayrılan bölümde taziye dileklerini kabul etti.