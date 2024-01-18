Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz Muhalefette PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile görüşen Özgür Özel'in iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta Özgür Özel'i de vesayetten kurtaracaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye genelinde yerel seçimlerde yarışacak isimler belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da katıldığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda adayları tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylarla tek tek fotoğraf vermeden önce katılımcılara hitap ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yerel seçimlere yönelik işbirliği ve görüşmelerine de değindi.

"Kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız"

Mayıs ayındaki genel seçimlerde gizli iş birliğinin bu dönemde gözler önünde yaşandığını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bir tarata emparyalistler bir yanda bunların piyonluğunu yapan beşinci kol unsurları var. Türkiye karşıtları siyasetten medyaya geniş bir yelpazede devşirdikleri bu beşinci kolu adeta parmaklarında oynatıyor. Kifayetsiz muhterislerle karşı karşıyayız.

"CHP emparyalistlerin koçbaşlığına soyundu"

Ülkemizin ikinci büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP mevcut yönetim altında maalesef emparyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda.

"İş birliğini iyice faş ettiler"

CHP'nin bölücü terör örgütünden çıkamadığı için DEM'lilerle yaptığı işbirliği bunun son sahnesidir. Bunların iş birliği gizli saklı devam ediyordu. Artık bunu iyice faş ettiler.

"Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütü temsilcilerine teslim etti"

Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütü temsilcilerine teslim etti.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna bölücülerle işbirliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Bu iki parti ülke ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa birlikte karşı çıkıyor.

"Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz"

Son aylarda giderek sıklaşan 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun parçadırı. Ülkenin bekasını, milletin geleceğini hiçe sayarak içinde yer aldıkları bu kirli senaryolar belki eski Türkiye'de işe yarıyordu ama buna karnımız tok. Bunun için diyoruz ki 31 Mart'ta Özgür Efendi'yi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz."