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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası Özel ile önümüzdeki hafta görüşeceklerini söyledi.