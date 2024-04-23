Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile görüştü

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Özgür Özel ile görüşmenin tarihi belli oldu..
23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceklerini söyleid.
Ayrıntılar geliyor..
Özgür Özel ile görüşmenin tarihi belli oldu..
23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceklerini söyleid.
Ayrıntılar geliyor..
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