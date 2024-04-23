Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile görüştü
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Özgür Özel ile görüşmenin tarihi belli oldu..

23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geleceklerini söyleid.

Ayrıntılar geliyor..