Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' ifadelerinin ardından Erdoğan, Özgür Özel hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu diktatör bozuntusuna milletimiz ilk seçimde sandığı gösterip, geldiği gibi gönderecek." ifadelerini kullanan Özel'e karşı AK Parti sessiz kalmadı.

Erdoğan'a yönelik 'diktatör' söyleminde bulunan Özel'e parti içerisinden çok sayıda kınama gelirken, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dava açtı.

"HUKUKEN MAZUR GÖRÜLEMEZ"

Özel hakkında 250 bin TL'lik tazminat davası açan Erdoğan'ın dilekçesinde, "Davalanın dava konusu edilen açıklamalarının hiçbiri düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülemez." ifadeleri yer aldı.

Aynı zamanda dilekçede, 'diktatör' kelimesinin sözlükteki anlamı dışında partiyi hedef alan bir yaklaşım içerdiğinin de altı çizildi.