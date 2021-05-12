Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak İslam ülkeleri liderleriyle görüşmelere devam ediyor.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.







