Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi yaparak, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistanlılar için taziyeleri iletti.

AA Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu. Faciada 81 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirildi. Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu. Erdoğan'dan taziye telefonu Avrupa hayali umuduyla yola çıkan göçmenlerden bazılarının Pakistan uyruklu öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.