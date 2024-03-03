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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında yapılan görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.