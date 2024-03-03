Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu

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Pakistan’da Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın lideri eski Başbakan Şahbaz Şerif, parlamentoda yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.
72 yaşındaki Şerif, parlamentoda yapılan oylamada 201 oy olarak ülkenin 24. Başbakanı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i telefonla aradı.
Tebrik etti
Görüşmede Şahbaz Şerif’i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade etti ve Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.
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