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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Sırayla önce Malezya akabinde de Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Pakistan oldu.

PAKİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Zerdari ile görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.