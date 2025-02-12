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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya-Pasifik turu devam ediyor.

Bu kapsamda Malezya ve Endonezya'nın ardından Pakistan'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı.

RESMİ VE SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

HAVALİMANI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Törenin düzenlendiği havalimanının da, Pakistan'ın başkenti İslamabad sokakları ve caddeleri gibi Türk bayraklarıyla donatıldığı görüldü..

Pakistan Başbakanı Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el ele yürümesi de dikkat çekti..

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

İki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının beklendiği ziyaret çerçevesinde Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Pakistan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'tan oluşan heyet eşlik etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN 'KARDEŞİM ERDOĞAN' PAYLAŞIMI

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer kız kardeşim First Lady Emine Erdoğan, Pakistan halkıyla birlikte Pakistan'a geldiğiniz için size sıcak bir şekilde hoş geldiniz diyorum.



Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyon sahibi bir devlet adamı olarak Türkiye'yi dönüştüren kişidir. Kendisinin dinamik liderliği altında, Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi, derinden köklü kardeşlik bağları güçlüden daha güçlüye doğru büyümüştür.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi ziyaretiyle, biz bu güçlü bağları daha da yükseklere taşımaya hazırız.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Pakistan arasında köklü ilişkiler ve çok yakın iş birliği mevcut.

Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.

Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı.

Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.

Ayrıca ekonomide Türkiye-Pakistan ticaret hacmi geçen yıl 1 milyar doları, Pakistan'daki yatırımlar 2 milyar doları aştı.

Türkiye'nin Pakistan'la ticaret hacminin ise 5 milyar dolara çıkartılması düşünülüyor.