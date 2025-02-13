Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ve Endonezya'nın ardından ziyaretlerinin son durağı olan Pakistan'a geldi.

Burada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında bir kez daha Gazze'ye ve ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal planına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim.

Pakistan'la gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz.

Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"İKİNCİ EVİMİZ PAKİSTAN"

İkinci evimiz olarak gördüğümüz Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan, kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbi'mize verdiği destek, Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir.

"EŞSİZ TARİHİ VE BEŞERİ BAĞLAR"

Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali, bugün de rahmetle yad ettiğimiz ortak kahramanlarımızdır.



Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale Zaferi'ne dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Bu eşsiz tarihi ve beşeri bağlarımız ışığında 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi, bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır.

"24 BELGE İMZALANDI"

Konseyimizin yedinci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı.

"YATIRIMCILARIMIZI PAKİSTAN'DA DAHA FAZLA FAALİYETTE BULUNMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

Konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.



Malumunuz, farklı sektörlerden iş insanlarımızın katılımıyla bir iş forumu da düzenliyoruz. Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

TİCARET HACMİNİ 5 MİLYAR DOLARA YÜKSELTME HEDEFİ

Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. Bu amaçla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik. Askeri diyaloğumuz ve savunma sanayi iş birliğimizin ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördük.

"BAŞBAKAN ŞAHBAZ DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDEN İLK LİDER OLDU"

Tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'la yürüttüğümüz projeleri ilerletme irademizi teyit ettik.



Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif, deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu.



Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları, Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEDE PAKİSTAN'A DESTEĞİMİZİ VURGULUYORUZ"

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz.

KEŞMİR SORUNUNA DAİR