Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler ele alındı
Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.
Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin gelecek dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini belirtti.
Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.
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