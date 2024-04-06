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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.