Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Fransuva ile görüştü

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail saldırılarına karşı birlik olunması mesajını verdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik kanlı saldırılarına karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları hız kesmeden devam ediyor.

Sivilleri hedef alan saldırılara karşı dünya liderleri ile görüşen Erdoğan, Papa Fransuva ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

"SALDIRILARIN MUHATABI SADECE FİLİSTİNLİLER DEĞİL"

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıların ele alındığı görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirtti.

İsrail saldırılarının muhatabının sadece Filistinler değil; tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

"TÜM İNSANLIK BİRLİK OLMALI"

"İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmeli." sözlerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

"BMGK GEREKEN SORUMLULUK BİLİNCİNİ SERGİLEYEMEDİ"

BM başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun diplomasi yürüttüklerini ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini vurguladı.

Erdoğan, Papa Fransuva’nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdi.