Filistin diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırıların katliam boyutuna ulaştığını ifade etti.

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İsrail abluka altına aldığı Gazze'de 6 binden fazla vatandaşı hayatını kaybetti.

Binlerce masumu öldüren ve hastanelerde yaralı olanların tedavi olmalarına müsaade etmeyen İsrail'in durması için tüm dünyadan tepkiler yağıyor.

Olayların başından beri arabulucu olan ve Filistin'deki sivillerin korunması için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan bu kapsamda, birçok devlet yetkilisiyle diplomasi trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Papa Fransuva görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile telefonda görüştü.

"Katliam boyutuna ulaştı"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını ifade ederek şunları dedi:

İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştı, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerekiyor.

"Herkesin aktif destek vermesi gerekir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.