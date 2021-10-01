Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi.

MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.

"ANLAŞMAYA İMZA ATAN İLK ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

"Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Paris İklim Anlaşmasına ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak, yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık.

ERDOĞAN, ÖNÜMÜZDEKİ AY MECLİS'E SUNACAĞIZ DEMİŞTİ

Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı, buradan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya duyurmak istiyorum.

Paris İklim Anlaşması'nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz.

"2053 VİZYONUMUZUN ANA UNSURLARINDAN BİRİ"

Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansından önce, 'karbon nötr' hedefli anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı düşünüyoruz. Yatırım, üretim, istihdam politikalarımızda köklü değişikliğe yol açacak bu süreci, 2053 vizyonumuzun ana unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz."





PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN İÇERİĞİ NEDİR?

Paris İklim Anlaşması'nın önemi dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olması. Anlaşma sera gazı salınımının azaltılmasını planlıyor. Amaç basit görünse bile; iklim için ilk kez 197 ülke uzlaşma sağladı.

Anlaşmanın kriterleri, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin verileriyle belirlendi. Anlaşma küresel sıcaklık artışını "sanayi öncesi" döneme kıyasla 1,5 derece düşürmeyi amaçlıyor. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin karbon salınımını kesme performansı da 5 yılda bir değerlendirilecek.

Zengin ülkelerin daha yoksul ülkeleri "iklim finansı" sağlaması da hedeflerden biri. Bununla yoksul ülkelerin, yenilenebilir enerjiye geçişleri sağlamak isteniyor. Çünkü küresel ısınmayı tetikleyen en büyük faktörlerden biri fosil yakıtların tüketilmesi.

İklim müzakerelerinde ülkelerin finansal yükümlülüklerini belirlemek için gelişmiş ve gelişen ülke sınıflandırılması yapıldı. Türkiye'nin anlaşmada taraf olmasını geciktiren faktörlerden biri de bu oldu. Zira Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfında yer aldı. Ancak taahütleri gerçekleştirmek, finansal destek olmadan oldukça zor.

Anlaşma 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Türkiye de anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York'ta düzenlenen törende imzaladı. Ancak anlaşmayı imzalamakla taraf olmak arasında fark var.

Anlaşmayı imzalayan ülkelerin taraf olabilmesi için parlamento onayı gerekiyor. Ancak parlamento onayından sonra taraf olunabiliyor.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NIN MADDELERİ

Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri:

-Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlaması,

-Sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi,

-Anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü olanağını kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin kısa sürede devreye alınması,

-Bilinmesi gerekilen bir şeyde anlaşmayı imzalayan devletlerin geri çekilmeleri durumunda bir cezaya çarptırılmıyor olmaları olarak belirtilmiştir.

HANGİ ÜLKELER ANLAŞMAYI İMZALADI?

Anlaşma 195 üye ülke tarafından imzalanması bakımından, dünya tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahiptir.

- ABD

- ÇİN

- HİNDİSTAN

- MEKSİKA

- GÜNEY KORE

- TÜRKİYE

- FRANSA

HANGİ ÜLKELER ANLAŞMAYI İMZALAMADI?



Paris İklim Anlaşması'nı imzalamayan ülkeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyesi olan Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen'dir.