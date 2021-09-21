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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimize sunmayı planlıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı, önümüzdeki ay TBMM'nin onayına sunacaklarını söyledi.
    • AA
    • 21.09.2021 - 22:06
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 22:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimize sunmayı planlıyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen BM Genel Kurulu konuşmasını gerçekleştirdi.

    Dünyayı etkileyen birçok konuya temas ederek çözüm önerileri ve görüşlerini paylaşan Erdoğan, iklim konusunun üzerinde durdu.

    Dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na imza atan ilk ülkelerden biri olduğunu fakat  anlaşmanın yürürlüğe konmadığını hatırlattı.

    "ANLAŞMAYI TBMM'YE SUNACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris İklim Anlaşması nı Meclisimize sunmayı planlıyoruz #1

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