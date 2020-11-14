Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimizde şahsi çıkarlarını davasının üzerine çıkaranlara yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Böyle tarihi ve kutlu mücadelede ‘senlik-benlik' kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya asla yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kars ve Karaman kongrelerine video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda demokrasi, ekonomi ve hukuk adına önemli mesajlar verdi.

ERDOĞAN'DAN 'SENLİK-BENLİK KAVGASINA YER YOK' UYARISI

Yapılacak daha çok şeyin olduğunu söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin tarihi mücadelesinde 'senlik-benlik' kavgasına yer olmadığını söyledi.

"Hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa, asla yer yoktur" diyen Cumhurbaşkanı, milletin üzerinde bir güç görülmediğini belirterek, "Her kim, kendini bunun dışında görüyorsa bilsin ki; o artık partimizle yolunu ayırmıştır" ifadelerini kullandı.

"HER KİM KENDİNİ MİLLETİMİZİN ÜZERİNDE GÖRÜYORSA, O ARTIK PARTİMİZLE YOLUNU AYIRMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Böyle tarihi ve kutlu mücadelede ‘senlik-benlik' kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa, asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık. Her kim, kendini bunun dışında görüyorsa bilsin ki; o artık partimizle yolunu ayırmıştır.”