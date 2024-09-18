Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ardından da hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Burada gündeme dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki tören sonrasında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Ankara'da bulunan bir pastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Çocukları seven ve onlara hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgi de bir hayli yoğundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören ve sevinen vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

O keyifli anlar ise çektirilen karelerde de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)