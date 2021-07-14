Bolu Tüneli'nin patates deposu yapılmak istendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümet ve 17 bakan eskitilmesinin ardından tünelin AK Parti döneminde hızla tamamlandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile yolunun açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışta AK Parti'nin millet için hizmet yaptığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yapılan projenin akaryakıttan tasarruf sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetinde yapılan hizmetleri, Bolu Dağı Tüneli örneğiyle açıkladı.

"BOLU TÜNELİ'NİN PATATES DEPOSU YAPILMASI TARTIŞILIYORDU"

İktidara gelindiğinde 10 hükümet ve 17 bakan eskiten Bolu Tüneli'nin, patates deposu yapılmak istendiği dönemleri hatırlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde patates deposu yapılması tartışılan, tam 10 hükümet 17 bakan eskiten Bolu Tüneli'ni rekor sürede hizmete açtık. Asrın projesi Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni devreye alarak Asya ile Avrupa'yı denizin altından iki kez buluşturduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patates deposu yapılması tartışılan tüneli rekor sürede açtık ViDEO

"AKARYAKITTAN 1.7 MİLYON LİRA TASARRUF"

Yeni açılan yolla birlikte vatandaşların yine tasarruf sağlayacağının altını çizen Erdoğan, "Hizmete alınan kesimin milletimize, zamandan 9.1 milyon lira, akaryakıttan 1.7 milyon lira olmak üzere toplamda 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2071 VİZYONLARIMIZIN ALTYAPISINI BUNA GÖRE KURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Biz aynı zamanda geleceğe dair büyük hayalleri ve hedefleri olan devletiz. 2023 senesine her bakımdan daha güçlü daha üretken daha müreffeh bir şekilde girmek istiyoruz. 2071 vizyonlarımızın da altyapısını buna göre kuruyoruz.

Vatan Caddesi'ne 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diye karşı çıkanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diye yaftalayanlar, rahmetli Özal'ın inşa ettiği ikinci köprüyü engellemek için her yola başvuranlar. İşte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık süreçte bizim de karşımızdaydı.





"HER PROJEMİZİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Kimi zaman mahkemeler kimi zaman yalan furyasıyla kimi zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye çalıştılar. Hayırdan başka laf, kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizler bugün de Kanal İstabul projesine aynı saiklerle karşı çıkıyor.

Biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına izin vermeden yolumuza devam ediyoruz. Biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız. Biz her akşam yastığa başımıza koyduğumuzda 'Bugün halk için hak için ne yaptık, ne yapıyoruz?' diye kendimizi sigaya çekiyoruz."