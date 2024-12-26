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Haber Merkezi

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rum Fener Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

PATRİK BARTHOLOMEOS İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARASINDA İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye'de 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası birçok kesimden tebrik mesajları gelirken o isimlerden biri de Fener Rum Patriği Bartholomeos olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderen Bartholomeos, şu ifadelerde bulunmuştu:

Milletimizin demokrasiye olan bağlılığını, 2. turda da yüksek katılım oranı ve sükunetle gerçekleştirdiği oy verme süreci vasıtasıyla tüm dünyaya gösterdiği seçimlerde halkımızın büyük teveccühü ile bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmeniz münasebetiyle zatıalinizi Patrikhanemiz ve Rum cemaatimiz adına gönülden kutlamaktayız.

"YÜCE ALLAH'IN ZATIALİNİZE KUVVET, SAĞLIK VE UZUN ÖMÜRLER İHSAN ETMESİNİ DİLEMEKTEYİZ"

Yeni dönemde ülkemizin ve Rum cemaatinin daha da güzel günler göreceğine derin inançla yüce Allah'ın zatıalinize kuvvet, sağlık ve uzun ömürler ihsan etmesini dilemekteyiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİSİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin Büyükelçilerini de kabul etti.

Buna göre, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi, Kuveyt Büyükelçisi Abdülaziz Ahmed al Adwani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Ayrıca, Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular.