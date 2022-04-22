Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit operasyonu terör örgütünün son çırpınışlarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nın terör örgütünün can çekişmesi anlamına geldiğini ve son çırpınışları olduğunu söyledi.

Cuma namazını İstanbul Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensurlarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Kuzey Irak’ta yuvalanan terör unsurlarını hedef alan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Operasyonun terör örgütünün son çırpınışları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle kararlı bir şekilde mücadeleye vurgu yaptı.

"Kandil'den gelen talimatları yerine getirmenin gayreti içerisindeler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"Özellikle Kuzey Irak’taki Pençe Harekatı, terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Özellikle Kandil’den gelen yakın, yıkın talimatlarını yerine getirmenin gayreti, hesabı içerisindeler.





"Şehitlerimizin sayısı 3 oldu"

Şu an itibarıyla Pençe Harekatı'nda öldürülenlerin sayısı 45'i buldu ve maalesef bir şehidimiz daha var. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu. Fakat tüm mağaralara, inlere girilmeye devam ediliyor.

"Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek"

Orada da havalar müsait olması hasebi ile tüm ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri yapıyorlar. Onun yanında tüm teknolojik imkanlarla saldırılar devam ediyor. Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan terörle mücadelemizi sürdürüleceğiz.

Erdoğan: Pençe-Kilit operasyonu terör örgütünün son çırpınışlarıdır VİDEO

"İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi"

Operasyonda şu anda Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler, ediyorlar. İnlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil, inlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Oralarda herhangi bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor.

"Taviz vermeden, en az hasarla bu işi bitirme gayretinizdeyiz"

Bu konuda da gerek komuta kademesi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde temizlik harekatını devam ettiriyorlar. Taviz vermeden, en az hasarla bu işi bitirme gayretinizdeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olur."

Putin-Zelensky görüşmesi

Sayın Putin ile ve Zelensky ile bugün yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Bu görüşme ile birlikte İstanbul’daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Bu davetimize icabet ederlerse, liderler düzeyindeki buluşmayı inşallah İstanbul’da gerçekleştiririz."