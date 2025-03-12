Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile görüşecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tusk'un ziyareti ile ilgili detayları sosyal medya hesabından açıkladı.
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.
Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek.
Ukrayna ve transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Fahrettin Altun, ziyareti değerlendirirken, "Sayın Tusk’un ziyareti vesilesiyle, geçtiğimiz yıllarda 600’üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" dedi.
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