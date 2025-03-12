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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk ile görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşmede, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine detaylı değerlendirme yapılacak.