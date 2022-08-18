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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya teşekkür etti.
    • 18.08.2022 - 21:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan'dan Duda'ya teşekkür

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da barış sürecine katkı yapmasını umdukları görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ve tebriklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü #1


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