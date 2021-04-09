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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prens Philip'in vefatına en derin taziyelerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prens Philip'in vefatına en derin taziyelerimi iletiyorum

Prens Philip'in vefatı üzerine bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.