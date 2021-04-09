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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prens Philip'in vefatına en derin taziyelerimi iletiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prens Philip'in vefatına en derin taziyelerimi iletiyorum
Prens Philip'in vefatı üzerine bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.
- AA
- 09.04.2021 - 17:06
- Güncelleme : 09.04.2021 - 17:42
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip adına üzüntülerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.
"BİRLEŞİK KRALLIK HALKININ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı mesahda, "Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı nedeniyle ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet ailesinin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.