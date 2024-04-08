Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, stratejik ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve küresel, bölgesel konular ele alındı

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde: