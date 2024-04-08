Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, stratejik ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler ve küresel, bölgesel konular ele alındı
Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti."
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