Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme trafiği sürüyor.

AK Parti ve CHP genel başkanları, 2016'dan sonra ilk kez bugün bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Mehmet Öz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin ardından Türk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.