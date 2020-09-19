Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda provakasyonlara asla aldırış edilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, PROVAKASYONLARA KARŞI DİYALOG YANITI

Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturma niyetindeyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Provakasyonlara aldırış etmemekteyiz" ifadelerini kullandı.

İçinden geçilen tüm süreçlerin olgunlukla yürütüldüğünün altını çizen Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir damla suyunun da bir karış toprağının da bu vizyonla sonuna kadar savunulmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

"SAMİMİ HER ÇAĞRIYA KULAK VEREREK DİPLOMASİYLE OLABİLDİĞİNCE ALAN KAZANDIRMAK NİYETİNDEYİZ"

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz."