Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

İHA Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş devam ederken, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi adına Türkiye’nin çabaları sürüyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, bugün İstanbul’da olacak. Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvede Zelensky, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Yapılacak görüşmede savaşla ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alınacak. Erdoğan ile Putin görüşecek Dünyanın gözü bu görüşmede iken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelensky’nin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi. Rusya, Erdoğan-Zelensky görüşmesini takip edecek Peskov, “Erdoğan-Zelensky görüşmesinin sonuçlarını yakından takip ediyoruz.” dedi.