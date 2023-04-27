Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir istirahatte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın kurmaylarının da beraberinde olduğu o anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

ensonhaber.com Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için bugün ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılacağı törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferansla bağlanacak. Rahatsızlığı sonrası ilk kareler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle dün istirahatteydi. Durumu iyiye giden Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O anlardan fotoğraflar paylaşıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. Geçmiş olsun dileklerini iletti Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.