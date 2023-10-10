Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin suyu elektriği kesildi, hani insan hakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasında yeniden artan çatışmalara dikkat çekerek, Gazze'deki sivillerin elektrik ve sudan mahrum bırakıldığını söyledi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

Erdoğan ve Nehammer, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Gazze'yi konuşacak

Görüşmelerin ardından liderlerin yaptığı ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına da değinerek şunları söyledi:

Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz.



Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.



Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

"Gazze'nin suyu elektriği kesildi, hani insan hakları?"

Adil karar vermemiz gerekiyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde elektriği, suyu kesemezsiniz. Şu anda Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef! Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor.

"ABD uçak gemisinin İsrail'de ne işi var"

İkili görüşmemizde değerli dostumuza söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım; bir Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil m? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor maalesef Suriye'de olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları görelim. Adil bir dünya mümkün diye kitabımı değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok.

"Temennimiz o ki, bir an önce bu savaşı durduralım"