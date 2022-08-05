Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Soçi’de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi’de bir araya gelirken "Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeyi rahatlatacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Soçi'de 5'inci kez görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

6 konu ele alınacak

Görüşmede; Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında iş birliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfa açacaktır"

"Gerçekten heyetlerimizin Türkiye’de yaptıkları görüşmelerde verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari, tüm bu alanlarda birçok konuları ele aldık ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfa açacaktır.

Gerek enerjide gerek son bu Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki tüm bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye-Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeyi rahatlatacak VİDEO







"Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeyi rahatlatacak"



Bir diğer taraftan tabii Suriye’deki gelişmeleri de bu vesileyle özellikle ele almamız, inanıyorum ki bölgeye ayrıca bir rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor.

Bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamete yönlendirecektir.

"Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi büyük önem arz ediyor"

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, onu belli yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız, Akkuyu’daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir.

Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu’nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye’nin enerji temininde yüzde 10 bir enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek. Bu konuyla da ilgili olarak etr"aflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum.



