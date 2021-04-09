Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Montrö ile Ukrayna krizini görüştü.

Dünya kamuoyunun birinci gündemi Rusya-Ukrayna krizi...

Birçok ülke yaptıkları açıklamalarla tansiyonu yükseltirken, ABD olaya savaş gemileriyle müdahil oldu.

ABD bugün Türkiye'ye bildiri göndererek savaş gemilerini Boğazlar üzerinden Karadeniz'e göndereceğini duyurdu.

MONTRÖ'NÜN ÖNEMİ

Olay sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Ukrayna krizi ve Montrö konusunda görüştüğünü bildirdi.

Putin görüşmede Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin korunmasının önemini vurgularken, Ukrayna'nın kendilerini provoke ettiğini söyledi.

AŞI DA ELE ALINDI

İki liderin ayrıca Sputnik V aşısının muhtemel ortak üretimini ele aldıkları bildirildi.