Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi temasları yoğun olarak devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA TİCARET HACMİNİN GENİŞLETİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti.