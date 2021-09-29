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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" ifadelerini kullandı.
- AA
- 29.09.2021 - 17:32
- Güncelleme : 29.09.2021 - 18:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.
TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.
PUTİN İLE SAMİMİ KARE
Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.