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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 18:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    TWITTER'DAN PAYLAŞTI

    Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." paylaşımında bulundu.

    PUTİN İLE SAMİMİ KARE

    Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik #2

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