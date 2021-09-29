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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık" ifadelerini kullandı.