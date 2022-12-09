Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunun geliştirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşeceğini söyledi.

Türkiye dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Gıda krizinin çözümü için Rusya ve Ukrayna temsilcileri İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Kırım'daki gemilere yapılan saldırılar nedeniyle anlaşmayı askıya almış, devreye Türkiye'nin girmesiyle yeniden tahıl sevkiyatına başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda krizi ve kıtlık nedeniyle ilk olarak Afrika'ya ücretsiz tahıl gönderme konusunda Putin'le hemfikir olduklarını açıklamıştı.

"Biz bölgesel meselelerde üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz"

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasına değindi.

"İnsanlığın ortak geleceğini selameti için herkes elini talşın altına koymak mecburiyetindedir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bölgesel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğu samimi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Rusya - Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik, politik maliyetler oluşturdu. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. Rusya ile Ukrayna araısndaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelensky ile görüşeceğim ViDEO



"Putin ve Zelensky ile görüşmem olacak"

Krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak, yine sayın Zelensky ile görüşmem olacak. İstiyoruz ki az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki krizin aşılması ülkemizin girişimleri sayesinde olabilir. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor."

























