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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Putin ve Zelensky ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 21:30
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 21:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

    Savaşın başından itibaren Türkiye'nin barış çabaları da artarak sürüyor.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Ukrayna ve Rus tahılı dünyaya ulaştırıldı.

    Diğer yandan Türkiye iki ülke arasındaki barış müzakerelerine de Antalya'da ev sahipliği yapmıştı.

    Erdoğan, Putin ve Zelensky ile görüşecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor...

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşeceğini duyurdu.

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