Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le hemfikiriz tahıldan Afrika'ya da göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim' dedi. Hem fikir olduk." dedi.

Türkiye dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Gıda krizinin çözümü için Rusya ve Ukrayna temsilcileri İstanbul'da Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya, Kırım'daki gemilere yapılan saldırılar nedeniyle anlaşmayı askıya almış, devreye Türkiye'nin girmesiyle yeniden tahıl sevkiyatına başlanmıştı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD EXPO'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasına değindi.

Afrika'ya ücretsiz tahıl

Afrika'da yaşanılan gıda krizi ve kıtlığa değinen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile anlaştığını belirterek Somali ve Sudan gibi ülkelere de ücretsiz tahıl gönderileceğini söyledi.

"Dün akşam Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada, G20’de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz. Bunun için orada bir adım atalım." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Putin'le hemfikiriz"

"Az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin, görüşmemde şunu söyledi. Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Somali, Sudan, gönderelim dedi. Hemfikir olduk. Bunu da G20’de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu, yapmamız gereken de bu. Bali’de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız"







