Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere veda töreninde konuştu

Ankara'da şehitlerimiz için düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuza ve milletimize sabır diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM

Cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Ordumuza ve milletimize sabırlar diliyorum.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, DURUŞU İLE ÇOK FARKLI BİR İNSANDI..

Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLÜLER DEMEYİNİZ AYETİ..

Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

ŞEHİTLER İÇİN FATİHA..

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşaallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim bize de İnşallah bu makamı nasip eder İZLE





