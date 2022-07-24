Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.

Özdenören ayrıca, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Rasim Özdenören, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 82 yaşında vefat etti.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı

Usta sanatçının cenaze töreni, Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlendi.

İkindi namazının ardından düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılım sağladı.

DHA'nın haberine göre; törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup başkanvekili Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve sevenleri katıldı.

"Çok fazla söze hacet yok"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Özdenören için kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Köşe yazılarıyla, gerek tüm eserleriyle yakın dostluğumuzda gerçekten Rasim Ağabeyimiz az önce hocamın da ifade ettiği gibi '7 Güzel Adam'ın sonuncusuydu.

Şimdi hep birlikte Rasim ağabeyimizi Hakk'a uğurluyoruz. Tüm ailesi, tüm onun izleyenleri, okurları hep birlikte tezkiyemizi yaptığımız gibi inşallah Rasim ağabeyimizin ebedi alemde birlikte olmak, onun eserleriyle onu yaşamak bizler için çok daha farklı olacak.Bizlere ayrı bir güç katacaktır. Buna inanıyoruz.

Çok çok farklı bir insan, adeta medeniyetimizin inşasında ayrı bir konumu, ayrı bir yeri olan insan böyle bir ağabeyimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah hakka uğurluyoruz. Sizlerin buradaki tezkiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından tabutu omuzladı. Rasim Özdenören cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Özdenören'in cenaze törenine katıldı VİDEO