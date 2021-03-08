Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayınladı.

Ünlü sanatçı Rasim Öztekin, Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı için başsağlı mesajı yayınladı.

"ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUM"

Erdoğan yayınladığı mesajda, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum.

Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.