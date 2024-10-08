Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Recai Kutan'ın Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra birçok siyasi isim de törende yerini aldı.

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Haber Merkezi

Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'dan üzücü haber geldi.

Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Dün 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için bugün, Ankara'da tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri ve kabine üyeleri de katıldı.

Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı, Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.

Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

PARTİ LİDERLERİ DE CENAZE TÖRENİNDEYDİ

Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yer aldığı ve cenazeye çeşitli siyasi parti liderlerinin de katıldığı görüldü.

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