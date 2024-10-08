Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve Milli Görüş Hareketi'nin ileri gelenlerinden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'dan üzücü haber geldi.
Kutan, 94 yaşında tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Dün 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için bugün, Ankara'da tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderleri ve kabine üyeleri de katıldı.
Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen törende cenaze namazı, Ali Erbaş tarafından kıldırıldı.
Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
PARTİ LİDERLERİ DE CENAZE TÖRENİNDEYDİ
Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yer aldığı ve cenazeye çeşitli siyasi parti liderlerinin de katıldığı görüldü.
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