Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform dönemini başlatıyoruz

Yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukukta yeni bir reform döneminin başlatılacağını duyurdu.

Tekirdağ'da, AK Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcılara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımın hayata geçirileceğini belirtti.

"YENİ REFORM DÖNEMİ"

Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Bakanlıklar, kurumlar yanında ilgili kesimlerle yakın diyalog halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir.





"YATIRIMCILARA SESLENİYORUM"

Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum.

Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sacayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

"İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'NA ÖNCELİK VERİYORUZ"

Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Meclis'imizde bunlara öncelik için gayret göstereceğiz.

İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimzle aşmışsak, bugün de aynı şekilde 83 milyon hep birlikte geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır."